Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende in der Gewinnzone

Mit dem CAC 40 ging es zum Handelsende aufwärts.

Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,67 Prozent fester bei 7 923,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,342 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,594 Prozent auf 7 917,06 Punkte an der Kurstafel, nach 7 870,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 945,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 896,56 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 766,21 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 7 853,47 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 15.08.2024, mit 7 423,37 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 7,16 Prozent. Bei 8 257,88 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 294 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,597 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at