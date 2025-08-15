LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursverlauf
|
15.08.2025 17:59:08
Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende in der Gewinnzone
Letztendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,67 Prozent fester bei 7 923,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,342 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,594 Prozent auf 7 917,06 Punkte an der Kurstafel, nach 7 870,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 945,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 896,56 Zählern.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 766,21 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 7 853,47 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 15.08.2024, mit 7 423,37 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 7,16 Prozent. Bei 8 257,88 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 294 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,597 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Paris: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.08.25
|Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
14.08.25