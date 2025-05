HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor auf der Berenberg-MedTech-Investorenkonferenz in Manhatten sei im widrigen Umfeld überraschend positiv gewesen, schrieb Sam England in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Unternehmen seien optimistisch für das zweite Halbjahr und sähen zunächst nur begrenzt finanzielle Belastungen durch Zölle./ag/mis



