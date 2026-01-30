Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Mit dem DAX ging es heute aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent aufwärts auf 24 515,73 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,274 Prozent stärker bei 24 376,15 Punkten, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 585,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 366,39 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,50 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 24 490,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, notierte der DAX bei 24 118,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der DAX bei 21 727,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,096 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 3,94 Prozent auf 149,15 EUR), SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Brenntag SE (+ 2,68 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 2,60 Prozent auf 33,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Vonovia SE (-0,89 Prozent auf 24,61 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), Continental (-0,69 Prozent auf 66,64 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 41,61 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 189 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

