Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance im Blick 30.01.2026 17:59:17

Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Mit dem DAX ging es heute aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent aufwärts auf 24 515,73 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,274 Prozent stärker bei 24 376,15 Punkten, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 585,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 366,39 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,50 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 24 490,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, notierte der DAX bei 24 118,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, notierte der DAX bei 21 727,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,096 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 3,94 Prozent auf 149,15 EUR), SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 170,56 EUR), Brenntag SE (+ 2,68 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 2,60 Prozent auf 33,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,17 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Vonovia SE (-0,89 Prozent auf 24,61 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 1 781,50 EUR), Continental (-0,69 Prozent auf 66,64 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 41,61 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 189 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
26.01.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas
Brenntag SE 51,22 2,03% Brenntag SE
Continental AG 66,58 -0,95% Continental AG
Deutsche Bank AG 33,09 1,74% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 28,13 2,07% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 41,31 -2,36% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 36,14 -0,58% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 774,50 -1,69% Rheinmetall AG
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,87% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,56 -1,05% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 538,81 0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen