Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen

Zum Handelsschluss tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent fester bei 19 120,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,821 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 18 968,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 015,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 952,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 171,54 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 591,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der DAX bei 18 450,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, lag der DAX bei 15 099,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 14,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,39 Prozent auf 35,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 93,98 EUR), Deutsche Bank (+ 2,71 Prozent auf 15,78 EUR), Continental (+ 2,59 Prozent auf 56,30 EUR) und Infineon (+ 2,03 Prozent auf 30,37 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil RWE (-1,96 Prozent auf 31,46 EUR), Deutsche Börse (-1,60 Prozent auf 209,10 EUR), Merck (-1,12 Prozent auf 154,90 EUR), Siemens Healthineers (-0,96 Prozent auf 51,82 EUR) und Symrise (-0,91 Prozent auf 119,90 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 993 167 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,674 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at