Freundlicher Handel: DAX mit positivem Vorzeichen

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent höher bei 18 524,16 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,804 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,001 Prozent fester bei 18 430,25 Punkten in den Handel, nach 18 430,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 428,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 542,10 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,91 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 318,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 963,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 952,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,46 Prozent zu Buche. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 14,30 Prozent auf 22,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 429,00 EUR), Henkel vz (+ 1,76 Prozent auf 80,82 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 232,80 EUR) und Merck (+ 1,34 Prozent auf 155,55 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4,11 Prozent auf 25,42 EUR), Porsche (-3,15 Prozent auf 82,34 EUR), BMW (-2,98 Prozent auf 101,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,68 Prozent auf 37,94 EUR) und Covestro (-1,54 Prozent auf 48,46 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 281 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 200,156 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at