Freundlicher Handel: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 18 745,27 Punkte zu. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,780 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 18 729,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 726,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 747,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 726,89 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, mit 18 322,40 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, stand der DAX bei 18 131,97 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2023, einen Wert von 15 727,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,78 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,42 Prozent auf 484,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,11 Prozent auf 272,70 EUR), Commerzbank (+ 1,09 Prozent auf 15,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,09 Prozent auf 30,68 EUR) und Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 488,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-1,13 Prozent auf 29,65 EUR), Sartorius vz (-0,90 Prozent auf 242,80 EUR), SAP SE (-0,73 Prozent auf 199,18 EUR), BASF (-0,73 Prozent auf 44,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 41,31 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 398 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,475 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

