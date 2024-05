Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,71 Prozent fester bei 39 837,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,364 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,231 Prozent auf 39 466,76 Punkte an der Kurstafel, nach 39 558,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 864,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 39 615,10 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,622 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 37 735,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 773,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 348,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,63 Prozent nach oben. Bei 39 889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,58 Prozent auf 286,72 USD), Amgen (+ 2,63 Prozent auf 319,59 USD), Home Depot (+ 2,44 Prozent auf 348,81 USD), Merck (+ 2,15 Prozent auf 131,42 USD) und Apple (+ 1,57 Prozent auf 190,37 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-2,08 Prozent auf 103,16 USD), Boeing (-1,76 Prozent auf 177,57 USD), Travelers (-1,69 Prozent auf 213,92 USD), Nike (-1,65 Prozent auf 91,26 USD) und Amazon (-1,11 Prozent auf 184,99 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 947 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,840 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,83 zu Buche schlagen. Mit 6,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at