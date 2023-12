Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,51 Prozent fester bei 37 496,47 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,097 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,065 Prozent höher bei 37 330,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 37 306,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 37 534,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 311,82 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, einen Wert von 34 947,28 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.09.2023, mit 34 517,73 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 32 757,54 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 13,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37 534,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 2,00 Prozent auf 25,48 USD), Caterpillar (+ 1,81 Prozent auf 290,87 USD), Boeing (+ 1,69 Prozent auf 264,80 USD), Amgen (+ 1,65 Prozent auf 280,03 USD) und American Express (+ 1,39 Prozent auf 185,30 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-0,62 Prozent auf 49,93 USD), IBM (-0,53 Prozent auf 161,87 USD), UnitedHealth (-0,33 Prozent auf 524,79 USD), Honeywell (-0,29 Prozent auf 204,50 USD) und Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 145,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 373 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

