Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück

So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,52 Prozent auf 46 358,42 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,102 Prozent auf 46 649,32 Punkte an der Kurstafel, nach 46 601,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46 684,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 271,40 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,893 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 45 711,34 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.07.2025, einen Wert von 44 458,30 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 09.10.2024, mit 42 512,00 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47 049,64 Punkte. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 245,33 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 192,57 USD), Merck (+ 1,27 Prozent auf 87,50 USD), Amazon (+ 1,12 Prozent auf 227,74 USD) und Johnson Johnson (+ 0,73 Prozent auf 191,08 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-4,14 Prozent auf 216,00 USD), Travelers (-2,95 Prozent auf 274,41 USD), Honeywell (-2,68 Prozent auf 204,23 USD), 3M (-2,00 Prozent auf 152,88 USD) und Apple (-1,56 Prozent auf 254,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40 402 845 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

