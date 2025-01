Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 18:01 Uhr Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 44 410,12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,890 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,048 Prozent stärker bei 44 178,06 Punkten in den Handel, nach 44 156,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 44 113,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 428,42 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 2,03 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 23.12.2024, einen Wert von 42 906,95 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2024, den Wert von 42 514,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 905,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 44 428,42 Punkten. Bei 41 844,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,62 Prozent auf 408,02 USD), Boeing (+ 1,57 Prozent auf 177,55 USD), UnitedHealth (+ 1,45 Prozent auf 527,25 USD), Johnson Johnson (+ 1,34 Prozent auf 147,21 USD) und Walt Disney (+ 1,14 Prozent auf 110,05 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Travelers (-1,88 Prozent auf 242,09 USD), Nike (-1,24 Prozent auf 73,12 USD), Walmart (-0,87 Prozent auf 92,42 USD), Microsoft (-0,62 Prozent auf 443,45 USD) und NVIDIA (-0,58 Prozent auf 146,22 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 106 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

