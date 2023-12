Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Um 16:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 37 189,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,017 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 36 601,80 Punkte an der Kurstafel, nach 37 090,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 37 088,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 37 223,17 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,58 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 14.11.2023, den Wert von 34 827,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 907,11 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Wert von 33 966,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 12,23 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 37 223,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 4,43 Prozent auf 25,72 USD), Goldman Sachs (+ 3,95 Prozent auf 377,08 USD), Caterpillar (+ 3,51 Prozent auf 277,38 USD), Dow (+ 3,33 Prozent auf 54,07 USD) und Intel (+ 3,15 Prozent auf 45,98 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,01 Prozent auf 538,00 USD), Travelers (-1,70 Prozent auf 182,07 USD), IBM (-1,67 Prozent auf 160,88 USD), McDonalds (-1,51 Prozent auf 291,47 USD) und Merck (-1,23 Prozent auf 105,79 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 700 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at