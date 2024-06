Freundlicher Handel: FTSE 100 legt zu

Beim FTSE 100 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent auf 8 204,00 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,531 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 191,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 191,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 212,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 164,48 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,701 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 8 420,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 738,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 588,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Smurfit Kappa (+ 4,39 Prozent auf 44,19 EUR), Beazley (+ 1,98 Prozent auf 6,95 GBP), Anglo American (+ 1,86 Prozent auf 24,34 GBP), Centrica (+ 1,66 Prozent auf 1,35 GBP) und D S Smith (+ 1,60 Prozent auf 3,56 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen The Berkeley Group (-4,91 Prozent auf 47,64 GBP), Taylor Wimpey (-2,75 Prozent auf 1,43 GBP), Segro (-2,66 Prozent auf 8,94 GBP), Barratt Developments (-2,59 Prozent auf 4,69 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2,01 Prozent auf 84,81 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 29 447 350 Aktien gehandelt. Mit 228,467 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

