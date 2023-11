Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Letztendlich ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 1,42 Prozent aufwärts auf 7 446,53 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,352 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 342,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7 342,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 342,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 469,75 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,13 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 02.10.2023, einen Wert von 7 510,72 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Stand von 7 561,63 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 7 144,14 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,42 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 7,00 Prozent auf 5,09 GBP), BT Group (+ 5,72 Prozent auf 1,17 GBP), Unite Group (+ 5,66 Prozent auf 9,42 GBP), Segro (+ 5,53 Prozent auf 7,49 GBP) und Land Securities Group (+ 5,51 Prozent auf 6,05 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Entain (-5,91 Prozent auf 8,84 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-4,40 Prozent auf 18,36 GBP), Haleon (-3,29 Prozent auf 3,20 GBP), Centrica (-2,90 Prozent auf 1,58 GBP) und GSK (-1,90 Prozent auf 13,96 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 139 019 773 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at