Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus

So performte der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0,83 Prozent auf 10 403,60 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,968 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 317,63 Punkte an der Kurstafel, nach 10 317,69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 436,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 317,63 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 556,17 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 17.12.2025, mit 9 774,32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der FTSE 100 8 680,29 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,55 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 5,40 Prozent auf 3,78 GBP), Standard Chartered (+ 3,45 Prozent auf 16,04 GBP), Ocado Group (+ 3,13 Prozent auf 2,11 GBP), 3i (+ 2,90 Prozent auf 30,20 GBP) und BT Group (+ 2,52 Prozent auf 2,20 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil RS Group (-1,72 Prozent auf 5,99 GBP), Metlen Energy Metals (-1,65 Prozent auf 37,06 EUR), Imperial Brands (-1,20 Prozent auf 32,15 GBP), Halma (-1,15 Prozent auf 37,94 GBP) und Compass Group (-1,05 Prozent auf 22,67 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 93 566 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,854 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at