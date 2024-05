Freundlicher Handel: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus

Heute legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,17 Prozent auf 8 153,37 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,582 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 139,83 Punkte an der Kurstafel, nach 8 139,83 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 189,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 136,71 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 952,62 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 7 632,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 870,57 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,59 Prozent. Bei 8 189,14 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 2,76 Prozent auf 8,18 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,28 Prozent auf 40,87 EUR), D S Smith (+ 2,24 Prozent auf 3,48 GBP), SSE (+ 2,08 Prozent auf 16,90 GBP) und StJamess Place (+ 2,02 Prozent auf 4,44 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-3,37 Prozent auf 1,16 GBP), Rolls-Royce (-2,16 Prozent auf 4,12 GBP), Croda International (-1,89 Prozent auf 46,14 GBP), Centrica (-1,66 Prozent auf 1,31 GBP) und NatWest Group (-1,66 Prozent auf 3,02 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 39 139 432 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,673 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 11,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

