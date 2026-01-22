easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

FTSE 100-Performance im Blick 22.01.2026 15:59:13

Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags freundlich

Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags freundlich

Der FTSE 100 zeigt am Donnerstag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,62 Prozent auf 10 201,19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,804 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 138,09 Punkten, nach 10 138,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 226,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 138,09 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,333 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 865,97 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 9 515,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 545,13 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 257,75 Punkten. 9 951,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Metlen Energy Metals (+ 5,06 Prozent auf 43,64 EUR), StJamess Place (+ 4,38 Prozent auf 15,12 GBP), easyJet (+ 3,90 Prozent auf 5,02 GBP), WPP 2012 (+ 3,42 Prozent auf 3,21 GBP) und Vodafone Group (+ 3,12 Prozent auf 1,04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Admiral Group (-2,37 Prozent auf 28,78 GBP), BP (-2,02 Prozent auf 4,36 GBP), Glencore (-1,91 Prozent auf 4,90 GBP), Antofagasta (-1,75 Prozent auf 35,32 GBP) und Fresnillo (-1,68 Prozent auf 39,82 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 82 463 457 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 242,457 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

