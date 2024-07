Freundlicher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

So performte der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag gewann der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,40 Prozent auf 8 186,35 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 153,69 Punkten in den Handel, nach 8 153,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 056,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 187,51 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,376 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.06.2024, den Stand von 8 247,79 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.04.2024, den Wert von 8 078,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 691,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 6,02 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Unilever (+ 6,23 Prozent auf 46,71 GBP), BAT (+ 5,32 Prozent auf 27,13 GBP), easyJet (+ 3,86 Prozent auf 4,58 GBP), Ocado Group (+ 3,50 Prozent auf 4,26 GBP) und Imperial Brands (+ 3,16 Prozent auf 21,52 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Centrica (-9,93 Prozent auf 1,29 GBP), Airtel Africa (-7,04 Prozent auf 1,07 GBP), Pershing Square (-6,69 Prozent auf 38,20 GBP), Fresnillo (-4,12 Prozent auf 5,82 GBP) und Howden Joinery Group (-3,75 Prozent auf 9,12 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 229 940 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 224,706 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at