Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,47 Prozent auf 10 521,63 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,892 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 472,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 472,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 535,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 472,17 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,46 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 12.01.2026, den Stand von 10 140,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 911,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 807,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,73 Prozent. 10 535,76 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Schroders (+ 29,32 Prozent auf 5,91 GBP), RELX (+ 3,78 Prozent auf 20,89 GBP), StJamess Place (+ 3,38 Prozent auf 12,97 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,93 Prozent auf 75,98 GBP) und Pershing Square (+ 2,26 Prozent auf 46,24 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rentokil Initial (-3,35 Prozent auf 4,57 GBP), Land Securities Group (-2,01 Prozent auf 6,57 GBP), Segro (-1,81 Prozent auf 7,72 GBP), BP (-1,31 Prozent auf 4,67 GBP) und BT Group (-1,18 Prozent auf 2,02 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 8 155 810 Aktien gehandelt. Mit 257,529 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

