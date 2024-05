Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

Der Euro STOXX 50 macht am Freitag Gewinne.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 5 085,55 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,338 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent stärker bei 5 060,73 Punkten, nach 5 054,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 096,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 060,73 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,34 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 5 000,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, mit 4 715,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 306,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,69 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,33 Prozent auf 6,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,58 Prozent auf 453,00 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 37,81 EUR), Siemens (+ 1,93 Prozent auf 187,64 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,85 Prozent auf 39,69 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,73 Prozent auf 48,98 EUR), SAP SE (-0,98 Prozent auf 176,04 EUR), Ferrari (-0,65 Prozent auf 373,80 EUR), Deutsche Börse (-0,58 Prozent auf 187,05 EUR) und BMW (-0,39 Prozent auf 101,25 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 846 077 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 392,064 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at