Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,87 Prozent auf 4 779,33 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,037 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 4 745,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 738,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 787,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 745,21 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 675,28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 051,31 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 237,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,91 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,78 Prozent auf 29,50 EUR), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 163,48 EUR), Deutsche Börse (+ 1,36 Prozent auf 208,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,35 Prozent auf 38,99 EUR) und SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 192,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-4,44 Prozent auf 210,90 EUR), UniCredit (-1,95 Prozent auf 36,18 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,43 Prozent auf 3,71 EUR), Deutsche Telekom (-0,08 Prozent auf 26,00 EUR) und Enel (-0,06 Prozent auf 7,02 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 762 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 305,721 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

