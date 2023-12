Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,21 Prozent stärker bei 4 549,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,950 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,093 Prozent höher bei 4 544,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 540,19 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 544,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 551,63 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 4 197,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 242,27 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der Euro STOXX 50 auf 3 921,82 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 17,99 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 551,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 0,80 Prozent auf 165,62 EUR), adidas (+ 0,70 Prozent auf 195,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,66 Prozent auf 46,35 EUR), BASF (+ 0,55 Prozent auf 45,68 EUR) und Flutter Entertainment (+ 0,53 Prozent auf 132,90 GBP). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,52 Prozent auf 31,33 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 146,58 EUR), Eni (-0,29 Prozent auf 14,98 EUR), Allianz (-0,10 Prozent auf 245,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 22,81 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 448 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 369,114 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 10,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at