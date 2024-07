Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,59 Prozent fester bei 4 499,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,108 Prozent leichter bei 4 468,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 473,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 468,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 500,91 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,491 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 558,34 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 4 381,84 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 3 865,29 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,97 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 1,32 Prozent auf 175,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,26 Prozent auf 40,06 EUR), Enel (+ 1,25 Prozent auf 6,72 EUR), UBS (+ 1,07 Prozent auf 27,40 CHF) und Diageo (+ 1,02 Prozent auf 25,03 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-0,69 Prozent auf 43,90 EUR), HSBC (-0,40 Prozent auf 6,67 GBP), Rio Tinto (-0,23 Prozent auf 52,06 GBP), GSK (-0,17 Prozent auf 15,08 GBP) und Novartis (+ 0,11 Prozent auf 97,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 154 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 582,493 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

