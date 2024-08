Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 4 484,29 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,100 Prozent höher bei 4 487,21 Punkten, nach 4 482,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 479,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 487,99 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,763 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, den Wert von 4 473,80 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 4 511,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der STOXX 50 bei 3 943,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 0,96 Prozent auf 25,26 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 36,07 EUR), Glencore (+ 0,78 Prozent auf 4,08 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 4,29 GBP) und AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 131,10 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Nestlé (-3,00 Prozent auf 86,76 CHF), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 47,78 CHF), RELX (-0,20 Prozent auf 35,13 GBP) und Roche (-0,18 Prozent auf 282,40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 095 411 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 532,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 9,76 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

