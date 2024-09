Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 13 386,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,238 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,239 Prozent höher bei 13 372,98 Punkten, nach 13 341,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 426,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 372,98 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 624,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 15 038,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 13 080,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 3,14 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,37 Prozent auf 52,20 EUR), ADTRAN (+ 2,96 Prozent auf 4,63 EUR), Mutares (+ 2,65 Prozent auf 29,00 EUR), Klöckner (+ 2,07 Prozent auf 4,93 EUR) und CANCOM SE (+ 1,97 Prozent auf 26,92 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PVA TePla (-4,23 Prozent auf 12,90 EUR), pbb (-4,17 Prozent auf 5,52 EUR), Salzgitter (-1,95 Prozent auf 14,05 EUR), Hypoport SE (-1,59 Prozent auf 260,40 EUR) und Grand City Properties (-1,41 Prozent auf 12,55 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 207 707 Aktien gehandelt. Mit 9,229 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

