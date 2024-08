Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX aktuell erneut ins Plus.

Am Freitag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,17 Prozent im Plus bei 18 231,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 198,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 263,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 583,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 16.05.2024, einen Stand von 18 685,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, lag der LUS-DAX bei 15 724,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 7,44 Prozent auf 28,23 EUR), Rheinmetall (+ 0,64 Prozent auf 566,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,97 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,63 Prozent auf 95,28 EUR) und BASF (+ 0,56 Prozent auf 42,36 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-0,22 Prozent auf 63,32 EUR), Henkel vz (-0,13 Prozent auf 78,00 EUR), MTU Aero Engines (-0,11 Prozent auf 267,10 EUR), Deutsche Börse (-0,10 Prozent auf 192,15 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,06 Prozent auf 136,90 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 069 298 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,061 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

