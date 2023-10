Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Mit dem MDAX geht es am Montag aufwärts.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent auf 23 995,22 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 219,426 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,427 Prozent stärker bei 23 873,50 Punkten, nach 23 772,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 873,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 042,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der MDAX mit 26 075,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 28 706,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 23 651,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 5,81 Prozent ein. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Punkten.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 5,61 Prozent auf 21,82 EUR), KION GROUP (+ 4,97 Prozent auf 29,55 EUR), HENSOLDT (+ 3,38 Prozent auf 28,10 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 2,81 Prozent auf 38,08 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,77 Prozent auf 69,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nordex (-1,83 Prozent auf 9,92 EUR), HelloFresh (-1,24 Prozent auf 21,57 EUR), ENCAVIS (-0,98 Prozent auf 12,11 EUR), Jungheinrich (-0,85 Prozent auf 25,68 EUR) und Ströer SE (-0,09 Prozent auf 43,42 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 916 982 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 15,300 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

