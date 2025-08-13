FUCHS Aktie
|40,20EUR
|-0,28EUR
|-0,69%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fuchs SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Schmierstoffherstellers hätten die vorläufigen Eckdaten und den zuvor geänderten Jahresausblick bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Verkaufen
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
40,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
40,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|40,24
|-0,59%
