Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der DAX bleibt auch am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 18 241,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,755 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,097 Prozent stärker bei 18 181,71 Punkten, nach 18 164,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 256,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 181,71 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,027 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der DAX einen Stand von 18 608,16 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 03.04.2024, einen Wert von 18 367,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, stand der DAX noch bei 16 081,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,78 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,93 Prozent auf 495,90 EUR), Deutsche Bank (+ 2,43 Prozent auf 15,59 EUR), Zalando (+ 1,85) Prozent auf 23,09 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 34,77 EUR) und Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 216,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 24,80 EUR), Henkel vz (-0,77 Prozent auf 82,08 EUR), Daimler Truck (-0,49 Prozent auf 36,50 EUR), Beiersdorf (-0,40 Prozent auf 136,05 EUR) und Symrise (-0,39 Prozent auf 114,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 751 152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216,730 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at