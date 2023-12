Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX legt zum Start zu

Der DAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 16 211,49 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,626 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 16 204,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 166,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 220,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 198,49 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der DAX erreichte am letzten Handelstag Oktober, dem 30.10.2023, den Stand von 14 716,54 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der DAX mit 15 891,93 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der DAX 14 397,04 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 15,23 Prozent zu. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,82 Prozent auf 11,59 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 36,19 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 145,80 EUR), Daimler Truck (+ 0,67 Prozent auf 30,03 EUR) und Siemens Energy (+ 0,65 Prozent auf 10,84 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 292,00 EUR), Merck (-0,65 Prozent auf 159,35 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 42,70 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 37,39 EUR) und Covestro (-0,56 Prozent auf 48,33 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 203 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 166,729 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,65 zu Buche schlagen. Mit 8,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at