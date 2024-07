Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Donnerstag steigt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 18 444,92 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,760 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 18 409,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 407,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 409,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 498,34 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,159 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 369,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 954,48 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 15 790,34 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,99 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,16 Prozent auf 236,70 EUR), Bayer (+ 1,78 Prozent auf 26,59 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,31 Prozent auf 99,22 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 90,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,80 Prozent auf 107,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-1,12 Prozent auf 74,40 EUR), Beiersdorf (-0,94 Prozent auf 137,10 EUR), Continental (-0,91 Prozent auf 58,66 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 27,00 EUR) und Deutsche Bank (-0,62 Prozent auf 15,33 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 437 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,656 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at