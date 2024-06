Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt

Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,18 Prozent höher bei 18 529,36 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,795 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 18 495,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 496,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 542,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 444,64 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,929 Prozent nach unten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 932,17 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, mit 17 678,19 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der DAX auf 15 664,02 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 10,50 Prozent zu. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Porsche (+ 1,55 Prozent auf 76,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,53 Prozent auf 182,45 EUR), Hannover Rück (+ 1,33 Prozent auf 228,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 22,26 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 459,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-2,00 Prozent auf 15,12 EUR), Siemens Energy (-1,81 Prozent auf 25,56 EUR), Commerzbank (-1,72 Prozent auf 15,44 EUR), SAP SE (-0,44 Prozent auf 167,84 EUR) und adidas (-0,35 Prozent auf 230,70 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 511 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,221 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

