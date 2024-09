Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart

Der DAX hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 18 611,49 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,795 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,283 Prozent auf 18 539,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 591,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 536,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 611,49 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,60 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 17 339,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der DAX auf 18 575,94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der DAX 15 771,71 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,99 Prozent zu Buche. 18 990,78 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 1,20 Prozent auf 32,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,93 Prozent auf 32,53 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 32,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,50 Prozent auf 93,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,37 Prozent auf 60,11 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-1,33 Prozent auf 12,57 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 14,36 EUR), adidas (-0,58 Prozent auf 223,20 EUR), Brenntag SE (-0,48 Prozent auf 66,38 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,40 Prozent auf 133,04 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 385 848 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 231,200 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

