Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX gewann schlussendlich an Wert.

Am Freitag legte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,61 Prozent auf 15 935,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 948,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 814,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Stand von 15 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 601,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, lag der LUS-DAX-Kurs bei 14 345,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 13,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 7,55 Prozent auf 11,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,63 Prozent auf 11,17 EUR), Hannover Rück (+ 2,15 Prozent auf 208,90 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 41,45 EUR) und Fresenius SE (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-1,12 Prozent auf 33,58 EUR), Covestro (-1,03 Prozent auf 48,00 EUR), Henkel vz (-1,00 Prozent auf 71,28 EUR), Symrise (-0,68 Prozent auf 97,04 EUR) und QIAGEN (-0,47 Prozent auf 36,08 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 043 196 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 160,553 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at