Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Dienstag legt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 18 743,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 669,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 808,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 332,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2024, den Wert von 18 153,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 15 873,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 6,79 Prozent auf 25,63 EUR), Daimler Truck (+ 3,57 Prozent auf 32,17 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 30,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 30,03 EUR) und Continental (+ 2,78 Prozent auf 54,76 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,33 Prozent auf 485,40 EUR), MTU Aero Engines (-2,03 Prozent auf 270,80 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 253,10 EUR), Commerzbank (-1,15 Prozent auf 15,42 EUR) und Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 125,55 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 495 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 234,058 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at