Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Der MDAX bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 27 193,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 253,354 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 27 192,81 Punkte an der Kurstafel, nach 27 157,63 Punkten am Vortag.

Bei 27 163,99 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 231,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,660 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.11.2023, bei 26 007,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 25 718,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, notierte der MDAX bei 25 200,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 6,74 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 1,85 Prozent auf 60,50 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,67 Prozent auf 76,00 EUR), Nordex (+ 1,42 Prozent auf 10,35 EUR), AIXTRON SE (+ 0,99 Prozent auf 38,91 EUR) und Delivery Hero (+ 0,90 Prozent auf 24,69 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,56 Prozent auf 133,60 EUR), Scout24 (-0,44 Prozent auf 63,06 EUR), United Internet (-0,44 Prozent auf 22,72 EUR), Siltronic (-0,40 Prozent auf 87,70 EUR) und thyssenkrupp (-0,38 Prozent auf 6,34 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 484 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,759 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at