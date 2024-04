Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag fester

Der SDAX verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 15:41 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 14 079,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,119 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,350 Prozent auf 13 960,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 009,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 093,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 960,23 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 345,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 571,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,87 Prozent. Bei 14 638,48 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,70 Prozent auf 7,86 EUR), Ceconomy St (+ 3,08 Prozent auf 2,21 EUR), Vossloh (+ 2,07 Prozent auf 44,35 EUR), Hypoport SE (+ 1,87 Prozent auf 228,80 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,77 Prozent auf 40,36 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Varta (-7,31 Prozent auf 7,74 EUR), BayWa (-5,58 Prozent auf 22,00 EUR), Dermapharm (-2,45 Prozent auf 31,90 EUR), Nagarro SE (-2,26 Prozent auf 69,15 EUR) und STO SE (-1,59 Prozent auf 148,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. 453 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at