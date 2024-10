Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag steht der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,48 Prozent im Plus bei 3 345,40 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 548,374 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,307 Prozent schwächer bei 3 319,36 Punkten, nach 3 329,58 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 316,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 363,18 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,61 Prozent nach unten. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 3 283,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 347,90 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.10.2023, den Wert von 2 983,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,626 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 3,84 Prozent auf 92,05 EUR), Nordex (+ 3,79 Prozent auf 13,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,14 Prozent auf 69,05 EUR), EVOTEC SE (+ 2,50 Prozent auf 6,14 EUR) und Infineon (+ 2,03 Prozent auf 30,37 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PNE (-1,45 Prozent auf 12,20 EUR), Siemens Healthineers (-0,96 Prozent auf 51,82 EUR), Sartorius vz (-0,71 Prozent auf 236,90 EUR), QIAGEN (-0,63 Prozent auf 39,40 EUR) und Eckert Ziegler (-0,24 Prozent auf 41,84 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 661 065 Aktien gehandelt. Mit 237,674 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,96 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at