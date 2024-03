Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent fester bei 3 448,79 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 525,641 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,034 Prozent auf 3 425,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 426,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 449,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 423,96 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,380 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 06.02.2024, mit 3 392,95 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 228,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der TecDAX 3 278,37 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 451,40 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 3,09 Prozent auf 12,02 EUR), ADTRAN (+ 2,66 Prozent auf 6,17 USD), Kontron (+ 2,61 Prozent auf 21,26 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 33,83 EUR) und Nagarro SE (+ 1,92 Prozent auf 82,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-1,79 Prozent auf 27,41 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,10 Prozent auf 116,90 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 83,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,77 Prozent auf 18,03 EUR) und TeamViewer (-0,17 Prozent auf 14,46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 815 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,521 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,52 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

