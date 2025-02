Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Freitag steht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,25 Prozent im Plus bei 8 778,43 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,746 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 756,21 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 756,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 715,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 779,97 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,37 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 533,87 Punkten. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, bei 8 281,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 624,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,28 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 820,93 Punkten. Bei 8 160,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit IMI (+ 5,18 Prozent auf 19,90 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,02 Prozent auf 3,56 GBP), Weir Group (+ 4,20 Prozent auf 23,82 GBP), Haleon (+ 4,08 Prozent auf 3,98 GBP) und Rightmove (+ 3,42 Prozent auf 6,65 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-5,75 Prozent auf 2,57 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,76 Prozent auf 10,36 GBP), StJamess Place (-2,52 Prozent auf 10,70 GBP), WPP 2012 (-1,97 Prozent auf 6,33 GBP) und Antofagasta (-1,80 Prozent auf 17,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 27 168 500 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 225,741 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die JD Sports Fashion-Aktie weist mit 6,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

