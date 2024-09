Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,33 Prozent aufwärts auf 8 268,41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 240,97 Punkten in den Handel, nach 8 240,97 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 230,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 270,39 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 235,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 163,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 525,99 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,08 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 7,20 Prozent auf 5,76 GBP), D S Smith (+ 2,98 Prozent auf 4,70 GBP), Entain (+ 2,74 Prozent auf 7,34 GBP), Burberry (+ 2,22 Prozent auf 5,97 GBP) und Airtel Africa (+ 2,19 Prozent auf 1,18 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen J Sainsbury (-2,16 Prozent auf 2,89 GBP), Compass Group (-1,22 Prozent auf 24,22 GBP), AstraZeneca (-1,20 Prozent auf 119,06 GBP), Sage (-1,16 Prozent auf 10,26 GBP) und Tesco (-0,97 Prozent auf 3,65 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 10 663 732 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 226,212 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at