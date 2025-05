Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach

Das macht der FTSE 100 am Montag.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 8 642,21 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,655 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 684,56 Punkten in den Handel, nach 8 684,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 642,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 684,86 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 8 275,66 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2025, den Wert von 8 712,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 8 420,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. Bei 8 908,82 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 3,93 Prozent auf 10,39 GBP), Diageo (+ 2,60 Prozent auf 22,08 GBP), Tesco (+ 0,80 Prozent auf 3,66 GBP), Anglo American (+ 0,63 Prozent auf 20,79 GBP) und easyJet (+ 0,33 Prozent auf 5,45 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Scottish Mortgage Investment Trust (-2,03 Prozent auf 9,90 GBP), StJamess Place (-1,97 Prozent auf 10,73 GBP), JD Sports Fashion (-1,94 Prozent auf 0,91 GBP), Pershing Square (-1,74 Prozent auf 37,32 GBP) und Frasers Group (-1,65 Prozent auf 7,03 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 623 717 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190,442 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die M&G-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at