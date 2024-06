Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 8 205,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,531 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 191,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 191,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 8 212,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 164,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,715 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 8 420,26 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 19.03.2024, mit 7 738,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der FTSE 100 7 588,48 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,26 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 4,61 Prozent auf 44,28 EUR), Beazley (+ 2,28 Prozent auf 6,97 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,65 Prozent auf 1,20 GBP), Anglo American (+ 1,65 Prozent auf 24,29 GBP) und Vodafone Group (+ 1,42 Prozent auf 0,72 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil The Berkeley Group (-6,31 Prozent auf 46,94 GBP), Segro (-3,00 Prozent auf 8,91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,89 Prozent auf 84,05 GBP), Barratt Developments (-2,74 Prozent auf 4,69 GBP) und Taylor Wimpey (-2,48 Prozent auf 1,44 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 77 834 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 228,467 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

