Freundlicher Handel in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone

Anleger in London schicken den FTSE 100 derzeit erneut ins Plus.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,88 Prozent höher bei 7 505,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,296 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 440,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 440,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 440,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 510,72 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der FTSE 100 7 599,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 389,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 369,44 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,638 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 3,69 Prozent auf 27,80 GBP), Anglo American (+ 2,78 Prozent auf 22,03 GBP), SSE (+ 2,54 Prozent auf 17,55 GBP), Fresnillo (+ 2,41 Prozent auf 5,48 GBP) und Taylor Wimpey (+ 2,19 Prozent auf 1,27 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-1,36 Prozent auf 5,57 GBP), CRH (-0,83 Prozent auf 48,71 GBP), Sage (-0,63 Prozent auf 9,76 GBP), Centrica (-0,43 Prozent auf 1,49 GBP) und Informa (-0,14 Prozent auf 7,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 530 418 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 200,112 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at