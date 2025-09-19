London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

FTSE 100 im Fokus 19.09.2025 15:59:06

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags stärker

Am Nachmittag agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 9 242,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,683 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 228,11 Punkte an der Kurstafel, nach 9 228,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 250,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 207,70 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,441 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 189,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 791,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 328,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent aufwärts. Bei 9 357,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,87 Prozent auf 22,26 GBP), Next (+ 2,85 Prozent auf 119,05 GBP), Rolls-Royce (+ 2,04) Prozent auf 11,53 GBP), Land Securities Group (+ 1,99 Prozent auf 5,65 GBP) und GSK (+ 1,97 Prozent auf 15,02 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-5,03 Prozent auf 82,02 GBP), WPP 2012 (-4,39 Prozent auf 3,64 GBP), Ocado Group (-3,68 Prozent auf 2,22 GBP), NatWest Group (-3,50 Prozent auf 5,07 GBP) und JD Sports Fashion (-2,26 Prozent auf 0,90 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 92 344 507 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die WPP 2012-Aktie mit 9,37 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

