London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|FTSE 100 im Fokus
|
19.09.2025 15:59:06
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags stärker
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 9 242,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,683 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 228,11 Punkte an der Kurstafel, nach 9 228,11 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 250,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 9 207,70 Einheiten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,441 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 189,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 791,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 328,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent aufwärts. Bei 9 357,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,87 Prozent auf 22,26 GBP), Next (+ 2,85 Prozent auf 119,05 GBP), Rolls-Royce (+ 2,04) Prozent auf 11,53 GBP), Land Securities Group (+ 1,99 Prozent auf 5,65 GBP) und GSK (+ 1,97 Prozent auf 15,02 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-5,03 Prozent auf 82,02 GBP), WPP 2012 (-4,39 Prozent auf 3,64 GBP), Ocado Group (-3,68 Prozent auf 2,22 GBP), NatWest Group (-3,50 Prozent auf 5,07 GBP) und JD Sports Fashion (-2,26 Prozent auf 0,90 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 92 344 507 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die WPP 2012-Aktie mit 9,37 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)