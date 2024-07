Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,36 Prozent höher bei 8 252,91 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,558 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 223,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 223,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 276,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 223,34 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,597 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 8 215,48 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 7 995,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 416,11 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rightmove (+ 4,04 Prozent auf 5,82 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,81 Prozent auf 89,50 GBP), Frasers Group (+ 2,76 Prozent auf 8,75 GBP), Next (+ 2,22 Prozent auf 91,08 GBP) und Marks Spencer (+ 2,01 Prozent auf 3,10 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil United Utilities (-3,38 Prozent auf 10,57 GBP), Rentokil Initial (-2,19 Prozent auf 4,64 GBP), Severn Trent (-2,06 Prozent auf 26,59 GBP), Centrica (-1,78 Prozent auf 1,38 GBP) und Airtel Africa (-1,25 Prozent auf 1,19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 67 897 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 222,404 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at