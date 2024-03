Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 7 898,65 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 882,55 Punkten, nach 7 882,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 906,94 Punkte, das Tagestief hingegen 7 882,19 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 2,22 Prozent zu. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 22.02.2024, mit 7 684,49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 697,51 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.03.2023, den Wert von 7 566,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,29 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 906,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Phoenix Group (+ 7,18 Prozent auf 5,23 GBP), WPP 2012 (+ 1,28 Prozent auf 7,38 GBP), Pershing Square (+ 1,21 Prozent auf 41,21 GBP), HSBC (+ 0,98 Prozent auf 6,24 GBP) und Haleon (+ 0,96 Prozent auf 3,27 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-3,37 Prozent auf 1,13 GBP), Ocado Group (-1,64 Prozent auf 4,69 GBP), Barclays (-1,00 Prozent auf 1,80 GBP), StJamess Place (-0,95 Prozent auf 4,57 GBP) und Fresnillo (-0,91 Prozent auf 4,46 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 363 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,626 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at