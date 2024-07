Freundlicher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent auf 8 224,56 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 203,93 Punkten in den Montagshandel, nach 8 203,93 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 175,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 232,19 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 245,37 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 7 943,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 7 256,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 5,64 Prozent auf 3,47 GBP), Beazley (+ 3,25 Prozent auf 6,83 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,20) Prozent auf 4,53 GBP), Rolls-Royce (+ 2,16 Prozent auf 4,64 GBP) und easyJet (+ 1,97 Prozent auf 4,75 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-1,52 Prozent auf 5,84 GBP), Anglo American (-1,35 Prozent auf 24,11 GBP), BP (-1,14 Prozent auf 4,77 GBP), Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 52,00 GBP) und Land Securities Group (-1,10 Prozent auf 6,31 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 877 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 221,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at