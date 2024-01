Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Um 17:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 37 891,30 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,415 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,447 Prozent höher bei 37 975,37 Punkten, nach 37 806,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 829,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 38 037,48 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,074 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 385,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der Dow Jones auf 33 035,93 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 33 743,84 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0,467 Prozent zu Buche. Bei 38 109,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 12,95 Prozent auf 196,45 USD), Caterpillar (+ 2,97 Prozent auf 299,31 USD), 3M (+ 2,07 Prozent auf 95,17 USD), Cisco (+ 2,05 Prozent auf 52,36 USD) und Intel (+ 1,81 Prozent auf 49,98 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-6,67 Prozent auf 199,84 USD), UnitedHealth (-5,67 Prozent auf 484,12 USD), McDonalds (-0,88 Prozent auf 297,80 USD), Travelers (-0,40 Prozent auf 210,13 USD) und Coca-Cola (-0,25 Prozent auf 58,76 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 5 428 885 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,772 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

