Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|NYSE-Handel im Blick
|
09.10.2025 20:04:08
Börse New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 46 332,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 46 649,32 Punkte an der Kurstafel, nach 46 601,78 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 46 304,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 46 684,41 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,947 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45 711,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 458,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wurde der Dow Jones mit 42 512,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47 049,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1,96 Prozent auf 192,81 USD), Salesforce (+ 1,67 Prozent auf 244,45 USD), Merck (+ 1,45 Prozent auf 87,65 USD), American Express (+ 0,55 Prozent auf 325,61 USD) und Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 190,72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-3,46 Prozent auf 217,53 USD), 3M (-2,54 Prozent auf 152,03 USD), Honeywell (-2,40 Prozent auf 204,81 USD), Travelers (-2,04 Prozent auf 277,00 USD) und Apple (-1,79 Prozent auf 253,44 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 25 167 916 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,870 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Die Verizon-Aktie weist mit 8,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten
|
20:04
|Börse New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Honeywell veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.10.25
|Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
03.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Honeywell von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|133,82
|-0,07%
|American Express Co.
|278,35
|-0,20%
|Apple Inc.
|220,15
|-0,86%
|Boeing Co.
|188,72
|-2,39%
|Honeywell
|178,00
|-1,12%
|Johnson & Johnson
|164,78
|0,76%
|Merck Co.
|74,40
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|166,86
|2,90%
|Procter & Gamble Co.
|129,44
|-0,17%
|Salesforce
|212,00
|2,19%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|241,80
|-0,33%
|Verizon Inc.
|35,31
|-0,52%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46 314,75
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street verliert -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegt sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.