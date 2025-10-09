Boeing Aktie

NYSE-Handel im Blick 09.10.2025 20:04:08

Börse New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab

Der Dow Jones gibt am Donnerstag nach.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 46 332,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 46 649,32 Punkte an der Kurstafel, nach 46 601,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 304,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 46 684,41 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,947 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45 711,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 458,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wurde der Dow Jones mit 42 512,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47 049,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1,96 Prozent auf 192,81 USD), Salesforce (+ 1,67 Prozent auf 244,45 USD), Merck (+ 1,45 Prozent auf 87,65 USD), American Express (+ 0,55 Prozent auf 325,61 USD) und Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 190,72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-3,46 Prozent auf 217,53 USD), 3M (-2,54 Prozent auf 152,03 USD), Honeywell (-2,40 Prozent auf 204,81 USD), Travelers (-2,04 Prozent auf 277,00 USD) und Apple (-1,79 Prozent auf 253,44 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 25 167 916 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,870 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 8,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

