Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 38 726,33 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,569 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,164 Prozent leichter bei 38 613,89 Punkten, nach 38 677,36 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 38 755,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 544,36 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,466 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 08.01.2024, mit 37 683,01 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 34 112,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der Dow Jones auf 33 949,01 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,68 Prozent zu Buche. Bei 38 783,62 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 11,50 Prozent auf 110,54 USD), McDonalds (+ 1,60 Prozent auf 291,93 USD), Chevron (+ 1,27 Prozent auf 154,06 USD), Salesforce (+ 1,08 Prozent auf 291,95 USD) und American Express (+ 1,02 Prozent auf 211,21 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Visa (-1,29 Prozent auf 275,78 USD), Boeing (-1,27 Prozent auf 209,22 USD), Verizon (-1,26 Prozent auf 39,91 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,18 Prozent auf 22,54 USD) und Johnson Johnson (-1,00 Prozent auf 156,40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11 603 326 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,795 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at